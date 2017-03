Reparo emergencial na BR-155 liberou tráfego no sul do Pará

Equipe do DNIT fiz serviço emergencial de improviso.

Asfalto cedeu nesta sexta-feira, 17.

O trecho da rodovia BR-155, próximo ao município de Rio Maria, no sul do Pará, está liberada. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) fizeram um serviço emergencial, improvisado para garantir a liberação do tráfego. A via foi bloqueada por causa de uma cratera que se abriu no asfalto, na madrugada desta sexta-feira (17).

Um caminhoneiro quase caiu dentro do buraco, causando um prejuízo de quase R$ 30 mil.

Com a rodovia interditada, formou-se um engarrafamento de cinco quilômetros. Motoristas tentaram contornar o caminho por estradas vicinais, mas tiveram de voltar por causa de atoleiros.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...