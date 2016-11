Repatriação pode ajudar prefeituras a pagar 13º, diz Temer

O presidente Michel Temer divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (11), no qual fala sobre a utilização dos recursos arrecadados pela União e repassados aos municípios. Temer sugere, por exemplo, que as prefeituras paguem o 13º salário dos servidores públicos com esta receita.

Só com a regularização de recursos mantidos no exterior, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões.

No vídeo divulgado hoje, o presidente diz que o governo federal vai repassar uma verba que, “praticamente”, vai cobrir as despesas” municipais.



“Você sabe que, com a repatriação de capitais de dinheiro para o Brasil, o governo federal estará entregando a você, prefeito do seu município, uma verba que praticamente vai cobrir as suas despesas de final de ano”, disse Temer aos prefeitos.

