Repatriada da China chegou na tarde deste domingo em Novo Progresso

Moradora de Novo Progresso estava na China com esposo.(foto:Pagina Pessoal)

Após 15 dias em quarentena na cidade de Anápolis (GO), Reisirene foi conduzida por uma aeronave da FAB até o Campo de Provas Brigadeiro Velloso, base da FAB localizada na Serra do Cachimbo distante aproximadamente 270 quilomêtros da cidade de Novo Progresso

Familiares (filhas ,mãe) da Progressense Reisirene Coelho Araújo Liao, se deslocaram de Novo Progresso ate base área do cachimbo para recebe-la. Ela e mais 57 brasileiros que também ficaram em quarentena na cidade goiana foram repatriados de Wuhan, na China, epicentro do novo coronavírus,voltaram pra casa neste domingo (23).

Aeronave pousou no solo progressense por volta das 17h30mn foi recepcionada por familiares e seguiu de carro até Novo Progresso.

Reisirene evita à imprensa – em suas postagens no Facebook agradece ao Governo Brasileiro pela repatriação e comemora por estar no Brasil sem o vírus.

Na entrevista à BBC News Brasil, divulgada dia 28 de janeiro, ela informou que tem 46 anos e que o marido dela é natural da Província de Hubei, onde está localizada Wuhan, Depois de muitos anos de idas e vindas, o casal tinha decidido ficar definitivamente na China por causa da instabilidade econômica que ela avaliou existir no Brasil. Ela postou na sua pagina no Facebook a chegada;Veja

…e as máscaras caíram! Glória a Deus!!!

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

