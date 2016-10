Reportagem ajuda vítima de roubo a recuperar motocicleta

(Foto -Motocicleta roubada foi encontrada em Novo Progresso)- Em Novo Progresso, uma reportagem do Jornal Folha do Progresso foi responsável pela solução de um crime ocorrido nesta semana.

Após reportagem ser publicada no Portal do Jornal Folha do Progresso disponível na Internet,divulgando o furto de uma motocicleta, leitor reconheceu o objeto do furto que estava abandonado próximo de sua residência, dentro da mata e avisou o proprietário.

Levou menos de duas horas após divulgação do furto, para a motocicleta da vítima ser encontrada.

Ele reconheceu a foto comparou com o veiculo abandonado e avisou a vítima, que recuperou o objeto roubado. Ninguém foi preso.

Entenda o caso:Dupla rouba moto à mão armada

