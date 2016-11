Reportagem do Jornal Folha do Progresso ajuda recuperar veiculo roubado no MT.

A reportagem foi veiculada pelo Jornal Folha do Progresso em menos de 24 horas o veiculo “Toro” de propriedade da Paloma Veículos foi preso no município de Xinguara no Pará.

(Foto ROCAM XinguarA -PA) – A Policia (“Rocam”), daquela cidade sob comando do SD Moreira, que soube do roubo do veiculo lendo matéria “Homem furta veículo da Paloma Veículos de Sinop MT – Passou em Novo Progresso” publicada pelo Jornal Folha do progresso na internet.

Ação eficaz da policia Militar (Rocam) no comando do SD Moreira, com SD Lima, J Henrique ,SD Dionatam e Sargento J Martins ( Foto) da cidade de Xinguara no Pará resultou na prisão do motorista e recuperou o veiculo.

O Soldado Laércio informou que após ler a noticia, repassou para a Guarnição da Rocam , que ficaram atentos por saber que a região é rota de fácil acesso para este tipo de crime. Na madrugada deste domingo por volta 03h00mn em uma ronda pela cidade, foi avistado e posteriormente abordado um veiculo com a mesma característica, o motorista estava confuso e confessou ser Sildomar Alves Farias o caseiro do proprietário e que o veiculo foi furtado em Sinop (MT).

O Veiculo toro modelo ano 2016/2016 estimado no valor de R$ 130mil, foi furtado na fazenda de proprietário da Paloma Veículos na cidade de Sinop Estado do Mato Grosso. O veiculo chegou ser visto passando pelo distrito de Castelo de Sonhos e Novo Progresso, a policia estava na captura.

Um dia depois o carro foi encontrado, pela policia (ROCAM) da cidade de Xinguara no Pará distante 1300 km de Novo Progresso.

Leia também:Homem furta veículo da Paloma Veículos de Sinop MT – Passou em Novo Progresso

A empresa está preparando a remoção do veiculo para cidade de Sino no MT.

As informações são do SD da policia Militar (Rocam) Laércio daquela cidade.

Por Claudinho Leite e Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...