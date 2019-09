Repórter quase é esfaqueado ao vivo enquanto fazia matéria

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Estou há 19 anos na TV e, no jornalismo policial, você sempre tem esse tipo de situação, mas não neste tipo de reportagem. Aqui no Recife, o metrô é ponto de encontro das torcidas, mas o caso de hoje foi incomum porque não tinha jogo acontecendo. Eu comecei a narrar e chegou um momento que tive que começar a me defender”, conta Eduardo.

Eduardo Moura é repórter de uma rede de TV do Recife e escapou de ser esfaqueado enquanto gravava uma matéria na última quarta-feira (4), em uma estação de metrô da capital pernambucana. Com um facão, um homem tentou atingir outro e quase acerta o repórter.

