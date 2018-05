Represa se rompe e deixa mais de 30 mortos no Quênia.

Por:UOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Recentemente, a Cruz Vermelha queniana fez um apelo para arrecadar cinco milhões de dólares e ajudar os desabrigados de 32 dos 47 condados do país. (Com agências internacionais

O Quênia tem duas temporadas de chuvas por ano: de outubro a dezembro e de março a junho. As três últimas foram relativamente calmas, mas a atual provocou tempestades intensas sobre boa parte do país e o leste da África.

O ministro do Interior, Fred Matiang’i, afirmou que enviará na manhã desta quinta um contingente de ajuda para o local, onde trabalham equipes de resgate do condado de Nakuru, a Cruz Vermelha queniana e o Serviço Nacional de Juventude.

As outras duas represas estão em bom estado, mas também contêm uma grande quantidade de água, e mais de 20 famílias foram retiradas do local para evitar novos desastres.

Pelo menos 32 pessoas morreram e centenas de famílias estão desabrigadas após uma represa se romper na cidade de Solai, no sudoeste do Quênia, na quarta-feira (9).

You May Also Like