Representante da Inglaterra, musa da Copa é brasileira e sonha em posar nua

A modelo e estudante Luanda Fraga, 27, nasceu em Porto Alegre, no RS, mas foi como representante da Inglaterra que ela conquistou o título de Musa da Copa do Mundo.

Fraga escolheu o país por afinidade. “Já fui para a Inglaterra e gostei muito do país, da cultura.”

Modelo desde 2013, ela já participou de dezenas de concursos de beleza.

Seu primeiro título foi o Miss Bumbum Paraná, naquele mesmo ano.

Em 2017, foi vice no Musa do Brasil, o que lhe rendeu o convite para ser uma das beldades representando os países que disputam a Copa do Mundo.

O concurso foi organizado por uma produtora nacional.

Hoje, Fraga divide os ensaios e competições de beleza com o curso de biomedicina na UniRitter, em Porto Alegre.

A musa sonha em posar sozinha na capa da revista Sexy.

(Com informações da Folha de S. Paulo)

