Representantes da Norte Energia falam dos investimentos e ações nos municípios vizinhos à Belo Monte

Dois representantes da Norte Energia foram os convidados da terceira roda de conversa do Mobiliza Live Summit, realizado nesta sexta-feira (05) nos canais de OLiberal.com. Eduardo Camilo, superintendente de Relações Institucionais da empresa e Bruno Bahiana, líder de projetos socioambientais, foram entrevistados na live “Norte Energia: investimentos e ações”.No bate-papo, os dois falaram sobre os investimentos e atividades realizadas pela Norte Energia junto às comunidades que moram nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo, isto é, nos arredores da usina de Belo Monte.

“Esse mega projeto teve um mega estudo. Começou a ser estudado em 1975 para começar a obra em 2010. O meio ambiente foi levado em consideração, e essa usina é à ‘Fio D’água’, ou seja, ela não tem um grande reservatório, e isso reduz os impactos ambientais do empreendimento. Para você ter uma ideia, nenhuma terra indígena foi alagada. O reservatório dela, em comparação a outras usinas, é muito pequeno, e isso também reduz o impacto no meio ambiente”, disse Eduardo Camillo.

“Nós mapeamos, fizemos um diagnóstico profundo da região, traçando o perfil da população e da natureza. Com esse diagnóstico, foram levantadas as necessidades, como a requalificação urbana, para dotar essas pessoas de acesso a esgoto, abastecimento de água, aterro sanitário, e outras ações que visam a conservação da biodiversidade da região. A Norte sempre apoiou de maneira engajada a manutenção das condições sociais e o meio ambiente local”, reforçou Bruno Bahiana, que reforçou ainda que os estudos na Norte viabilizaram a elaboração dos Planos Municipais de Gestão de Resíduos Sólidos desses municípios.

Camillo falou sobre como conhecer a sociedade ao redor dos projetos ajuda a entender as necessidades da população e assim, melhorar não só a vida das pessoas, mas todo o ambiente compartilhado pelos projetos, espécies nativas e população. “Esses estudos resultam em um PBA, um Plano Básico Ambiental, e elenca os eventuais impactos do empreendimento e até mesmo medidas de compensação. No nosso, são 116 projetos, que resultaram em mais de 5 mil ações. Até hoje, a Norte investiu 6,3 bilhões na região. Foram salas de aulas, unidades básicas de saúde, ambulâncias, ‘ambulanchas’, aterros sanitários. O último foi o aterro sanitário de Anapu, construído com as mais modernas técnicas. Teve ainda a requalificação do aterro sanitário de Altamira. Enfim, um legado que o empreendimento deixou para a região”, disse o superintendente da Norte Energia.

Por:Caio Oliveira

