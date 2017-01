Representantes da Prefeitura visitam a nova Estação de Tratamento de Água em Novo Progresso

(Prefeito Macarrão visita estação de tratamento ETA-Foto Divulgação Aguas de Novo Progresso) –Na última semana, representantes da Prefeitura Municipal de Novo Progresso visitaram a nova Estação de Tratamento de Água (ETA) no município. O grupo, composto pelo prefeito Ubiraci Souza Soares, o secretário de Governo, Braiter Vidovix e o empresário Antônio Cardoso Campos, conheceu de perto todas as etapas do ciclo de tratamento e distribuição de água realizada pela Águas de Novo Progresso.

Os visitantes foram recebidos pelos colaboradores da concessionária, gestor Lineu Machado e o supervisor Diogo Gasparin, que mostraram o trabalho diário realizado pela concessionária para verificar o controle de qualidade da água. A nova estrutura localizada na mesma área onde existe a ETA atual, no Setor Industrial, tem capacidade para tratar 180 mil litros de água por hora e aumentará em 80% a produção de água na cidade, garantindo maior regularidade do abastecimento na área urbana.

Além da construção da nova ETA, a concessionária apresentou também os principais investimentos e obras de melhorias realizadas no município, como a implantação de mais de 17 mil metros de redes de distribuição e adutoras. A ampliação e modernização do sistema de abastecimento faz parte de um pacote de mais de R$ 3 milhões em obras, para melhoria da distribuição do fornecimento de água garantindo o acesso à água potável para mais de 20 mil pessoas.

Durante a visita, o prefeito Ubiraci afirma que irá acompanhar todas as obras realizadas pela concessionária e destacou ainda a importância da modernização do sistema de abastecimento. “Os investimentos realizados no município representam o avanço em saneamento, contribuindo positivamente para a melhoria na qualidade de vida da nossa população. Por isso, vamos estar sempre atentos e acompanhar tudo de perto”, ressaltou.

Para mais informações sobre as ações realizadas no município pela Águas de Novo Progresso, acesse www.aguasdenovoprogresso.com.br.

