Reservas do Grêmio derrotam Flamengo e encostam no líder do Brasileiro

O Grêmio venceu neste sábado o Flamengo por 2 a 0, na Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Usando reservas, o Tricolor Gaúcho mostrou mais disposição e aplicação em campo. Já o Rubro-Negro foi um time apático e foi presa fácil para os gaúchos.

O grande destaque da partida ficou por conta da atuação do centroavante Jael que fez um gol, perdeu um pênalti e ainda deu assistência para o tento de Marinho. Além disso os gaúchos mantém o tabu de 24 anos que não são derrotados pelo Mengão em Porto Alegre.

Com o resultado, o Grêmio de forma momentânea ocupa o terceiro lugar com 30 pontos. E o Flamengo que tem 34 pontos pode perder a liderança em caso de vitória do São Paulo sobre o Vasco neste domingo.

Agora os dois clubes dão uma pausa no Brasileirão. O Grêmio visita na terça o Estudiantes, às 21h45 (Horário de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Pela mesma competição e no mesmo horário, o Flamengo recebe na quarta o Cruzeiro no Maracanã.

Na próxima rodada do Brasileirão o Grêmio enfrenta no dia 12, domingo, o Vitória, às 19h(Horário de Brasília), na Arena. No mesmo dia o Flamengo pega o Cruzeiro, às 16h(Horário de Brasília), no Maracanã.

Um início de partida bastante estudado pela duas equipes. O jogo ficou muito concentrado no meio-campo. Com mais titulares e melhor entrosado, o Mengão tem ficado mais em poder da bola.

Depois de 20 minutos de jogo não surgiu nenhuma grande oportunidade de gol. O Grêmio permaneceu mais recuado e explorando os contra-ataques, enquanto o Flamengo tem mais posse da pelota, mas sem objetividade.

O Tricolor Gaúcho quase abriu o placar em uma penalidade discutível. Aos 23, Bruno Cortez recebeu de Pepê pela esquerda e tentou o cruzamento. A bola bateu na mão de Rodinei, e o árbitro marcou pênalti. Aos 25, Jael tomou longa distância, mas cobrou muito mal e fraco. Diego Alves caiu em seu lado esquerdo e faz a defesa.

Aos 35, o zagueiro Bressan sentiu lesão e foi substituído por Matheus Henrique.

Quando a etapa inicial parecia que se encaminhava para um empate, o Grêmio abriu o marcador. Aos 46, Leonardo Gomes faz um lindo cruzamento da direita e Jael se antecipou de cabeça sem chances para Diego Alves. Apesar de ter mais a bola no pé, o Flamengo não produziu nada ofensivamente. Por sua vez, a equipe gremista manteve uma postura de forte marcação que bloqueou as principais jogadas do time carioca.

Personagem da partida, o centroavante Jael dá uma assistência, aos 02, as costas da defesa do Rubro-Negro e Marinho tocou na saída do arqueiro para ampliar o placar. Irreconhecível em campo, o Mengão não conseguiu se impor no jogo.

Com o segundo gol, os reservas gremistas ganharam mais confiança e não permitem uma reação dos cariocas. Mais uma vez, Jael, puxou o contra-ataque, aos 14, e rolou para Pepê, que chutou cruzado para boa defesa de Diego Alves. As modificações realizadas pelo técnico Maurício Barbieri não surtiram efeito.

A vantagem aberta pelo Tricolor Gaúcho fez o time ficar em seu campo e aproveitar uma escapada no contra-ataque com Marinho para aumentar o placar. Na reta final do jogo, o Grêmio tratou de tocar a bola e segurar o resultado o que acabou conseguindo.

Sem força ofensiva, o Mengão não penetrou na área e arriscou chutes de longe que não levaram perigo a meta de Paulo Victor. Aos 44, Leonardo Gomes é acionado na linha de fundo e cruzou. Diego Alves dá um tapinha, mas a bola sobrou para Jael, que tentou o chute. A bola bateu na zaga e subiu antes de sair para escanteio.

Nos acréscimos, aos 50, Paquetá faz grande jogada pela esquerda e cruzou para Uribe, que apareceu na pequena área e finalizou na trave. Essa foi a única oportunidade de gol para o Flamengo em todo o jogo.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...