Reservas do Palmeiras perdem para o Fluminense

O Palmeiras voltou a decepcionar sua torcida na noite desta quinta-feira. No jogo que marcou a estreia entre os profissionais do jovem Gabriel Veron, o time reserva armado por Mano Menezes acabou derrotado no Maracanã por 1 a 0 pelo frágil Fluminense, rival ameaçado pelo rebaixamento.

Com os mesmos 68 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Santos, que visita o Fortaleza, pode abrir vantagem na vice-liderança. Já o Fluminense, com 41 pontos, detém o 15º posto e respira na luta para evitar uma nova queda.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o campeão Flamengo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Ao mesmo tempo, o Fluminense encara o lanterna Avaí, já rebaixado à Série B, no Estádio da Ressacada.

O jogo – Em um primeiro tempo decepcionante, o Palmeiras teve sua única chance logo no começo. Allan passou errado na saída da defesa e a bola sobrou limpa para Raphael Veiga. O meia avançou sem ser incomodado e chutou com perigo, à direita do gol de Marcos Felipe.

O Fluminense conseguiu inaugurar o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cabeçada para trás de Thiago Santos, Luan tentou afastar em nova cabeçada e a bola sobrou para Marcos Paulo, que dominou e bateu colocado. Weverton nem reagiu e viu a bola morrer nas redes.

Com o Palmeiras inoperante, o time tricolor ganhou algum terreno durante os minutos finais do primeiro tempo. Em mais uma chegada perigosa ao campo de ataque, Gilberto cruzou da direita e o inspirado Marcos Paulo cabeceou por cima da meta defendida por Weverton.

O técnico Mano Menezes voltou do intervalo com Dudu no lugar de Hyoran, mas foi o Fluminense que assustou no começo da etapa complementar. Marcos Paulo carregou na entrada da área e, após carrinho de Luan, a bola sobrou para chuta forte de Yony Gonzalez pela linha de fundo.

Colocado no lugar de Raphael Veiga, Lucas Lima proporcionou a melhor chance do Palmeiras no jogo ao cruzar da esquerda para cabeçada de Luiz Adriano. Digão, atento, conseguiu tirar e vibrou muito. Pouco depois, Dudu pegou de primeira da direita e Marcos Felipe espalmou.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Mano Menezes sacou Willian para promover a estreia de Gabriel Veron na equipe profissional. Na tentativa de, pelo menos, empatar, o Palmeiras aumentou o volume de jogo, mas foi incapaz de criar boas chances de gol. Assim, os mais de 30 mil tricolores deixaram o Maracanã satisfeitos.

Fonte>Gazeta Esportiva (foto: Lucas Merçon/assessoria)28/11/2019 20:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...