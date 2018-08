Resgatados 38 trabalhadores de garimpo ilegal no Pará

(Foto:ilustrativa Divulgação MPF)- Trabalhadores foram contratados sem carteira assinada

Operação do Grupo Móvel de Erradicação do Trabalho Escravo resgatou na última sexta-feira (17), um grupo de 38 trabalhadores na reserva florestal Amana, sudoeste paraense, submetidos a rotinas degradantes, com jornadas exaustivas, sem carteira assinada nem condições mínimas de segurança e saúde. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (23) pelo Ministério do Trabalho.

Segundo informações do Ministério do Trabalho, eles viviam em cabanas improvisadas no meio da floresta em um garimpo clandestino. Todos tinham sido contratados para exploração de ouro pela proprietária da fazenda.

A exploração, conhecida como Garimpo do Coatá, fica no km 302 da Rodovia Transamazônica, próximo ao município de Jacareacanga, no sudoeste paraense. O garimpo era utilizado há vários anos no interior da fazenda, em uma área de 224 hectares, com 10 frentes de trabalho. A área é de preservação ambiental.

As rescisões trabalhistas calculadas pela auditoria fiscal do Ministério do Trabalho chegam a R$ 366 mil. Também foram emitidas notificações por descumprimento da legislação trabalhista e de segurança e saúde. Todos os trabalhadores resgatados receber três parcelas do seguro-desemprego a que têm direito.

Por: Portal ORM, com informações do Ministério do Trabalho 23 de Agosto de 2018 às 11:01 Atualizado em 23 de Agosto de 2018 às 11:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...