Resgate de brasileiros no Caribe deve ocorrer na tarde desta terça

Avião da FAB irá à ilha de St. Martin após furacão Irma

O resgate de brasileiros que estão ilhados no Caribe devido ao furacão Irma deve ocorrer na tarde desta terça-feira. Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) irá à Ilha de St. Martin, no Caribe, para fazer o resgate. O Itamaraty ainda negocia com o Reino Unido a possibilidade de a aeronave passar também na ilha de Tortola, local em que também há brasileiros no momento.

Em nota divulgada nesse domingo, o Itamaraty informou que 60 brasileiros estavam em ilhas do Caribe afetadas pelo furacão Irma, sendo 32 deles em St. Martin, somando os lados holandês e francês. O governo brasileiro está em contato com autoridades de França, Holanda e Reino Unido para tratar da operacionalização do resgate.

O Itamaraty ressalta que o número de brasileiros que voltarão no avião da FAB vai depender de diversos fatores, uma vez que alguns podem ter conseguido outra forma de deixar o local e pessoas que ainda não tinham feito contato poderão solicitar o transporte. Devido a esses detalhes operacionais e à dificuldade de se precisar o número de resgatados, somente poucas horas antes do avião decolar o plano de voo será fechado.

DEVASTAÇÃO NO CARIBE

O Irma causou grande devastação em muitas ilhas do Caribe e deixou quase 40 mortos na sua passagem pela área: 10 na parte francesa e quatro na área holandesa de Saint Martin, quatro nas Ilhas Virgens americanas, seis nas Ilhas Virgens britânicas e no arquipélago de Anguilla, dois em Porto Rico e um em Barbuda.

Cuba, onde 10 pessoas morreram, registrou fortes inundações no litoral noroeste, de Matanzas a Havana, com ondas de entre 6 e 9 metros, informou o Instituto de Meteorologia cubano. A água do mar, que atingiu o simbólico Malecón, avançou 500 metros na capital. Ao menos 1,5 milhão de moradores abandonaram suas casas na ilha, onde os ventos derrubaram árvores e postes de energia elétrica.

Nesta segunda-feira, o furacão Irma perdeu força e foi rebaixado a tempestade tropical na sua passagem pela Flórida em direção à Georgia. Os ventos fortes arrasaram, porém, grande parte do estado, provocando recordes de chuvas em algumas áreas. Enquanto isso, cerca de 5,7 milhões de pessoas estão sem energia elétrica — ou seja, cerca de 58% dos lares e 30% da população estão sofrendo com os cortes de luz. Além disso, os prejuízos nos EUA somados aos provocados pelo furacão Harvey podem chegar a US$ 100 bilhões.

