Respiradores e bombas de infusão comprados da China chegam ao Pará

Governo do Estado recebe respiradores e bombas de infusão comprados na China — Foto: Agência Pará

Governo recebeu na madrugada desta segunda-feira (4) cerca de 139 respiradores e 1.600 bombas de infusão. Equipamentos vão para hospitais públicos que atendem pacientes com Covid.

Chegaram ao Pará no final da madrugada desta segunda-feira (4) os respiradores e bombas de infusão que foram comprados da China no mês de março pelo Governo do Estado. Os equipamentos, adquiridos com recursos do tesouro estadual, vão equipar hospitais públicos para atender pacientes com Covid.

O governador Helder Barbalho acompanhou a chegada dos equipamentos no terminal de cargas do aeroporto de Belém. “Esses respiradores se somam a outros equipamentos como monitores e bombas de infusão, enfim, todos aqueles elementos necessários para montar as UTis específicas para pacientes em tratamento contra Covid-19”, disse Helder.

Nessa primeira leva, o governo recebeu cerca de 139 respiradores e 1.600 bombas de infusão, que vão permitir a instalação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros equipamentos devem sair da China no dia 9 de maio rumo a Belém, totalizando a compra de 400 kits de UTI.

Segundo o governo, 80 respiradores serão destinados para o Hospital de Campanha de Belém e 30 para o Hospital Galileu, todos na capital. Dez respiradores vão para o Hospital de Campanha de Santarém; 10 para o Hospital de Campanha de Marabá; 5 para o Hospital de Campanha de Breves e 4 para o Hospital de Capanema. Cerca de 556 bombas de infusão vão acompanhar os respiradores. Todos os equipamentos serão enviados ainda na manhã desta segunda para as cidades.

Por G1 PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...