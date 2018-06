Restos mortais de mais de 50 crianças são encontrados no Peru: “Até o momento encontramos os restos mortais de 56 crianças que foram sacrificadas pela cultura chimu”, disse um dos arqueólogos © Reuters “Até o momento encontramos os restos mortais de 56 crianças que foram sacrificadas pela cultura chimu”, disse um dos arqueólogos

Restos mortais de mais de 50 crianças foram encontrados por um grupo de arqueólogos no setor Pampa La Cruz, em Huanchaco, no município costeiro de Trujillo, no Peru. As vítimas teriam sido oferecidas em ritual da cultura pré-colombiana chimu, na costa norte do país. “Até o momento encontramos os restos mortais de 56 crianças que foram sacrificadas pela cultura chimu”, declarou à AFP o arqueólogo Gabriel Prieto.

Ainda de acordo com Prieto, agora, confirma-se que é o maior sacrifício de crianças do mundo. “Tranquilamente, neste novo espaço, podemos dobrar o número de restos mortais que encontramos em Huanchaquito”, disse, acrescentando que as crianças, entre 6 e 14 anos, foram encontradas no início de maio.

“O interessante do tema é que foram sacrificados com um corte no esterno e mostram as costelas abertas assim como em Huanchaquito”, comentou o arqueólogo da Universidade Nacional de Trujillo. “Reforça-se que Huanchaco foi um local onde foram feitos sacrifícios maciços de crianças durante a cultura chimu”, acrescenta.

