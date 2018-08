Restos mortais de quatro pessoas são encontrados no interior do Pará

Foram encontrados os restos mortais de quatro pessoas na zona rural de Senador José Porfírio, sudoeste paraense. As informações são da Polícia Civil de Anapu, que confirmou o fato após receber denúncias de populares na manhã desta segunda-feira (27).

O crime aconteceu às margens do rio Pacurú, a 47 KM do travessão Flamingo Norte, há 80 KM da BR-230. As equipes policiais e o IML precisaram se deslocar de rabeta por ser um local de difícil acesso. Foram 40 minutos, descendo o rio até chegar na residência das vítimas.

Segundo a polícia, ainda não foi possível distinguir de quem são os corpos ou diferenciá-los por conta do estado avançado de putrefação, mas há suspeitas que as vítimas sejam todas da mesma família e que a arma utilizada no crime seria uma espingarda calibre 12, tendo em vista os cartuchos deflagrados próximo aos corpos das vítimas.

As motivações do crime permanecem desconhecidas, bem como a autoria do crime. A perícia irá analisar os cartuchos de bala deflagrados para emitir um laudo definitivo sobre a causa das mortes.

Os parentes das vítimas foram intimados a comparecer à delegacia de Polícia de Senador José Porfirio para receberem requerimento emitido pela autoridade policial para realização de exame de DNA, que comprovará o parentesco com as vítimas e providenciar a retirada dos corpos no IML da cidade de Altamira.

(Com informações da Polícia Civil)

