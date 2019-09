Resultado de atendimento especializado do Enade já pode ser consultado pelos candidatos

Recursos podem ser solicitados até sexta-feira (27)

O resultado das solicitações para atendimento específico, especializado e/ou pelo nome social para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019 já pode ser consultado no site Sistema Enade. Os candidatos que tiveram o pedido recusado têm das 10h de segunda-feira (23) às 23h59 de sexta (27 para apresentar novos documentos via recurso. O resultado dos recursos a partir de 1º de outubro.

O atendimento especializado destina-se a pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia.

O específico é oferecido a gestantes, lactantes, idosos ou pessoas com outra condição específica. Já o atendimento por nome social aplica-se à pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero.

Sobre o Enade

O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, bem como o desenvolvimento de competências para a formação geral e profissional, e a atualização do estudante em relação à realidade brasileira e mundial.

Os coordenadores de cursos devem orientar os estudantes inscritos no Enade 2019 a responder ao Questionário do Estudante até 21 de novembro. O documento faz parte do processo avaliativo e o seu preenchimento é obrigatório. O estudante que não respondê-lo ficará em situação de irregularidade junto ao Enade e, ainda que cumpra todas as demais obrigações do exame, não conseguirá colar grau.

