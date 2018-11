Resultado do concurso da ADEPARÁ é publicado pelo Instituto AOCP

Agência de Defesa Agropecuária do Pará promove concurso com 50 vagas para Agente Fiscal Agropecuário e Fiscal Estadual Agropecuário. Os salários oferecidos chegam a R$ 3.486,71.(Foto:Reprodução)

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) divulgou nesta sexta-feira os resultados das provas do concurso público que vai preencher 50 vagas e formar cadastro de reserva em funções de ensino médio/técnico e superior. O resultado traz a relação dos candidatos que atingiram a nota prevista para aprovação e também o gabarito oficial pós-recursos – veja os resultados.

As publicações podem ser conferidas também no site do Instituto AOCP, que coordenou a seleção – www.institutoaocp.org.br, onde o candidato poderá consultar individualmente sua folha de respostas. Caberá interposição de recursos contra os resultados, em formulário próprio, no período de 12 de novembro até as 23h59min do dia 13 de novembro, pelo site da organizadora.

O concurso tem 37 vagas para cargo de Agente Fiscal Agropecuário, de nível médio e curso Técnico Agricola ou em Agropecuária; e 13 vagas de nível superior para Fiscal Estadual Agropecuário nas áreas de Agronomia (10) e Medicina Veterinária (3). Os salários serão de R$ 1.489,86 e R$ 3.486,71.

As lotações dos aprovados irão acontecer nas regionais de Belém, Marabá, Santarém, Itaituba, Altamira, Tucumã, Breves, Itaituba, Redenção, São Geraldo do Araguaia, Tucuruí, Xinguara, Almeirim, Novo Progresso, Oriximiná, Paragominas e Rondon do Pará.

As provas ocorreram no dia 21 de outubro em Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira e haverá ainda análise de titulação para candidatos de nível superior. O concurso será válido por um ano para nomeação dos aprovados, prazo que pode ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

A Adepará atua coordenando e executando programas de controle e erradicação de pragas e doenças animal e vegetal; controlando o trânsito intra e interestadual de plantas, animais e produtos de origem agropecuária e florestal, através de postos de fiscalização zoofitossanitáriois; coordenando e executando programas de educação sanitária animal e vegetal; inspecionando e fiscalizando a qualidade dos insumos e serviços usados nas atividades agropecuáriasque compõem o agronegócio paraense; inspecionando, classificando e padronizando produtos de origem animal e vegetal, seus subprodutos, derivados e resíduos de valor econômico; cadastrando e credenciando profissionais que prestam serviços desanidade animal e vegetal; e mantendo atualizados os informes zoofitossanitárias.