Resultado final do Processo Seletivo Especial Indígena é divulgado pela Ufopa

Período de habilitação institucional é de 2 a 4 de maio. Candidatos devem atentar para os locais e hora para fazer o procedimento.

lista final com os nomes dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) foi divulgada pela Universidade Federal do Oeste da Pará (Ufopa). O período de matrícula ocorrerá de 2 a 4 de maio.

*Confira as listas finais de aprovados no PSEI da Ufopa

A universidade também disponibilizou o edital com os dias, datas e horários para os candidatos fazerem a habilitação institucional na unidade a qual teve aprovação. O procedimento é obrigatório para a efetivação do vínculo institucional. (Veja o edital)

O candidato faltoso perderá a vaga automaticamente. Os aprovados devem apresentar documentos necessários para a efetivação da matrícula, sendo cópias e originais.

*RG

*CPF

*Título de eleitor com comprovante da última votação

*Quitação com serviço militar

*Certificado/atestado/diploma de conclusão do ensino médio ou ensino técnico integrado

*Histórico escolar

*Formulário de cadastro acadêmico

*Fotografia 3×4

*Comprovante de residência

*Declaração de que não possui vínculo com outra instituição pública de ensino superior

