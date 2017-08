Retirada de empurrador em rio do Pará não tem nada definida

Retirada de empurrador em rio do Pará não tem nada definidaSomente no próximo dia 15 de setembro deve ser confirmada a empresa encarregada da operação de retirada do empurrador CXX, da empresa Transportes Bertolini Ltda., que colidiu com o navio Mercosul Santos na madrugada do último dia 2 de agosto, no Rio Amazonas, no oeste do Pará. Nove pessoas continuam desaparecidas. Militares do Corpo de Bombeiros permanecem na área do acidente.

A retirada do empurrador do fundo do rio foi a principal ação da empresa apresentada ao Corpo de Bombeiros/Defesa Civil e aos familiares das vítimas durante a reunião, encerrada no início da tarde desta quarta-feira (16), na Sala de Situação, localizada na sede da 4ª Regional de Defesa Civil do Baixo Amazonas, no quartel do Corpo de Bombeiros, em Santarém.

Segundo o coronel CB Francisco Cantuária, que coordenou a discussão, as providências foram discutidas com os presentes.

“o encontro serviu para saber das providências a serem tomadas pela empresa, pois nosso esforço é para resgatar, com segurança, o empurrador com os possíveis corpos ainda desaparecidos. Estamos mediando naquilo que é nossa competência, mas sabendo que os órgãos envolvidos também atuarão”, disse o coronel.

O dia 5 de setembro ficou definido como data final para que empresas nacionais e estrangeiras, como Smit, Ardent, Resolve, TT Salvage e Global Driving & Salvage, apresentem os planos técnicos de salvamento, a ser autorizado pela Marinha do Brasil.

Até o dia 11 de setembro, a empresa Bertolini avaliará as propostas dos planos apresentados. Para isso, uma espécie de tomada de preços será lançada no mercado. No próximo dia 23 de agosto haverá nova reunião, programada para a sede do Corpo de Bombeiros.

Cronograma

Ainda pela proposta da seguradora da empresa, toda a operação de resgate do empurrador deve ocorrer entre outubro e novembro em função do período de redução no volume do Rio Amazonas – o que, segundo os técnicos da seguradora, garantirá menos riscos às equipes, uma vez que a correnteza atual é de cerca de 10 quilômetros por hora.

