Retirados seis novos corpos de escombros de hotel soterrado na Itália

Os socorristas retiraram na noite de segunda-feira (23) seis novos corpos sem vida dos escombros do hotel devastado seis dias antes por uma avalanche na Itália, anunciaram nesta terça-feira (24) os meios de comunicação italianos, citando as autoridades locais.

Com estas novas vítimas, sobe para 12 o número de pessoas mortas na catástrofe, e cai para 17 a quantidade de desaparecidos, entre os quais os socorristas seguem esperando encontrar sobreviventes, além dos 11 que já foram resgatados com vida.

Enquanto prosseguiam as operações de resgate, a justiça italiana investigava o ocorrido para determinar se a catástrofe poderia ter sido evitada no hotel Rigopiano, situado na zona montanhosa dos Abruzos, no centro da Itália.

Um dia após uma enorme avalanche atingir o edifício, foi aberta uma investigação por homicídio culposo para determinar se todos os riscos haviam sido levados em conta, tanto na construção do hotel quanto no desenvolvimento dos acontecimentos de quarta-feira.

Na sexta-feira (20) e no sábado (21), os socorristas resgataram vários sobreviventes, que explicaram ter passado mais de 48 horas na escuridão, no frio e no silêncio, comendo neve para aplacar a sede.

Apesar de ter aberto novos pontos de acesso, as operações avançavam desde então lentamente, frequentemente sem máquinas para evitar um desabamento interno do edifício.

Fonte: UOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...