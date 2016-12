Retotalização de votos altera lista de eleitos para a Câmara de Santarém

A retotatlização dos votos realizada na tarde desta segunda-feira (12) pela Justiça Eleitoral alterou a composição da Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará para a legislatura 2017 e 2020. Sai Otávio Macêdo do PSDB e entra Emir Aguiar do PTN.

A retotalização ocorreu em função do deferimento da candidatura de Alexandre Maduro da coligação PTN-SD/PMN/PSL/PTC, feita pela Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Maduro teve 1.804 votos.

Os votos que Alexandre Maduro recebeu não tinham sido computados pela Justiça Eleitoral por não apresentar no prazo determinado a prestação de contas da campanha das eleições anteriores. Por esse motivo, estava com a candidatura indeferida nas eleições 2016, mas os advogados do político recorreram da decisão e entraram com recurso no TSE.

Emir Aguiar que já ocupa atualmente o cargo de vereador, obteve 2.246 votos nas eleições municipais deste ano, o equivalente a 1,28% dos votos válidos. Macêdo, que perdeu o direito de iniciar o mandato no legislativo conquistou 2.618 votos, o equivalente a 1.50%.

Os outros 20 eleitos para o mandato de 2017 a 2020 não sofreram alterações.

Confira a lista da nova composição da Câmara:

Por Karla LimaDo G1 Santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...