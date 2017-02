Retração nas vendas de soja e milho no Brasil ameaça exportação, pressiona tradings

LOGÍSTICA COMPLICADA

Atrasos nos negócios e nas exportações também podem causar turbulências na cadeia logística nos próximos meses.

O Brasil tem elevado gradualmente sua capacidade de exportação, com abertura de novos terminais portuários, principalmente no Norte do país.

Contudo, a capacidade não tem folgas para comportar um atraso das exportações de soja, que geralmente ocorrem com força no primeiro semestre e dão espaço aos embarques de milho.

“Eu estou preocupado, devido a nossas limitações em termos de logística”, disse o diretor-geral da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes.

“Se você atrasa a comercialização, você tem que fazer esse volume sair durante o ano… Se a comercialização começar a atrapalhar, a soja acaba prevalecendo sobre o milho”, disse o executivo, ressaltando que o cereal é o mais ameaçado se houver gargalo portuário.

Os especialistas disseram também que à medida que o segundo semestre avança, os embarques brasileiros correm o risco de sofrer concorrência com a safra dos Estados Unidos, que é colhida mais perto do fim do ano.

Fonte:reuters

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...