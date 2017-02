Réu é condenado a 32 anos de prisão por participar da morte de professor

David Ribeiro do Nascimento foi morto em um sequestro relâmpago, em 2012.

Marlisson Dias foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado.

O réu Marlisson dos Santos Dias foi condenado nesta segunda-feira (6) a 32 anos de prisão em regime fechado por participar do assassinato do professor David Ribeiro do Nascimento, de 49 anos, ocorrido em novembro de 2012 em Belém. A a defesa do réu informou que pretende recorrer da sentença por considerar a pena excessiva.

David Ribeiro do Nascimento, de 49 anos, foi morto após ter o carro invadido por assaltantes, no dia 3 de novembro de 2012, na avenida Senador Lemos com a travessa Mauriti, onde fica localizada a Ponte do Galo, em Belém.

“O meu irmão já foi escrivão da polícia, mas, ele passou em um concurso para professor e optou ser professor. Provavelmente o reconheceram e sem motivo algum atiraram nele”, conta o irmão da vítima.

Além de Marlisson, um adolescente e Wellington Reis foram acusados de participação no crime. O adolescente morreu durante um outro assalto e o outro acusado, que teria dado fuga após o assassinato, morreu em um acidente de trânsito. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça (TJPA), o réu confessou participação no crime, mas disse que quem atirou foi o adolescente.

