Réu por estuprar três meninas, médico é preso de novo por abusar da filha de paciente

Relato da vítima diz que o homem “pegou com força no seio dela e também passou as mãos em suas nádegas, deixando-a assustada, o que a levou a pedir ao pai para mudar de médico.” (Foto:Reprodução / Rede Amazônica Roraima)

Um médico de 48 anos, que já foi acusado de estuprar três amigas da filha, foi preso pela Polícia Civil, na segunda-feira (21), suspeito de cometer o mesmo crime, agora contra uma adolescente de 16 anos. A nova vítima é filha de um paciente.

Damião Edme Diniz foi preso em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. Segundo a PC, o estupro da quarta vítima ocorreu no consultório do médico, informou a corporação nesta terça-feira (22).

O relato é o de que Diniz “pegou com força no seio dela e também passou as mãos em suas nádegas, deixando-a assustada, o que a levou a pedir ao pai para mudar de médico.”

A vítima procurou o Ministério Público de Roraima (MPRR), onde prestou depoimento.

“Ela relatou que o fato ocorreu em 2015 quando ainda tinha 14 anos. A adolescente acompanhava o pai ao consultório do médico, que na ocasião fazia tratamento para cardiopatia”, divulgou a polícia.

A vítima relatou que, inicialmente, o médico ficava se insinuando para ela, pegando em sua mão e lançando olhares. “Entretanto, durante a realização de um exame do pai, o médico lhe perguntou se queria ouvir os batimentos de coração e a adolescente aceitou”, momento em que ele a tocou.

Outras denúncias

Diniz já havia sido preso por estupro em outubro de 2019, sob acusação de estuprar três meninas, com idades de 13 e 14 anos, amigas da própria filha, além de enviar foto pornográfica a uma das adolescentes.

Em novembro virou réu no processo. Ele foi solto em fevereiro por ordem da Justiça. O MPRR chegou a recorrer, pedindo que ele fosse preso novamente por risco de “ameaça contra às vítimas e familiares.”

Com informações do G1

22.12.20 14h56

