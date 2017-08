Reunião discute planejamento de segurança para o Sairé 2017

A festa deve acontecer de 21 a 25 de setembro na vila balneária de Alter do Chão. Este ano, a disputa dos botos será organizada por uma empresa terceirizada.

Uma festa como o Sairé que atrai tantos visitantes e comunitários na vila balneária de Alter do Chão, precisa ser organizada com antecedência, pensando nisso, na manhã desta terça-feira (29) aconteceu a primeira reunião de planejamento entre órgãos de segurança, Secretaria Municipal de Cultura (Semcult), representantes da concessionária de energia e das coordenações do evento, no Theatro Victória. O Sairé está programado para o período de 21 a 25 de setembro, em Santarém, no oeste do Pará.

O secretário municipal de Cultura, Luís Alberto Pixica, falou que o atrativo para os visitantes é a disputa entre os botos. “Nós não podemos repassar recursos a instituições particulares, por esse motivo este ano os botos foram contratados por uma empresa terceirizada. Foi feita uma licitação de agenciamento, para a contratação desses artistas que a empresa contratará e posteriormente terá as despesas pagas pela Prefeitura de Santarém”, frisou.

Segundo Pixica, os botos custam em média R$ 300 mil, sem contar com o rito religioso que faz parte de outra despesa e gira em torno de R$ 100 mil. Desse processo licitatório, realizado no último dia 22 de agosto, do qual participaram empresas de Santarém, Manaus e Belterra, foi vencedora a Paulinho Produções.

Sobre a segurança pública na vila, o delegado Nelson Silva, diretor da Seccional de Polícia Civil, explicou que equipes agirão permanentemente em Alter do Chão. “Temos um servidor no administrativo para os boletins de ocorrência e também policiais que vão trabalhar de sexta-feira a domingo, 24h de plantão. Se as pessoas precisarem de ação policial podem procurar a Unidade Integrada do Pro Paz (UIPP) que terá a resposta. Os boletins de ocorrência são feitos na vila balneária, e como as ocorrências são em tempo real o delegado em Santarém fica sabendo imediatamente”, relatou.

Nas últimas semanas casos de arrombamentos e assaltos deixaram visitantes e moradores de Alter do Chão preocupados. Para solucionar esse problema, a polícia militar reforçará o contingente tanto na vila, quanto na estrada que dá acesso e também na área urbana de Santarém.

O tenente coronel Aldemar Maués, comandante do 3º BPM, disse que os moradores têm elogiado as ações da polícia. “A PM estará com sua carga máxima de policiais para levar paz e segurança aos santarenos e turistas que vêm para o Sairé”, frisou.

Marinha, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também estiveram presentes na reunião. O cronograma do Sairé deve ser divulgado nos próximos dias.

