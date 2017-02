Reunião do Coren discute prática irregular de coleta de exame no Pará

Entidade cobra mais rigor na fiscalização do cumprimento da resolução.

Coren diz que Sespa consente atuação de técnicos de enfermagem no interior

Uma reunião promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PA) na próxima terça-feira (21), em Belém, irá discutir o descumprimento da resolução que assegura que apenas enfermeiros façam a coleta de material para exame preventivo do câncer de colo do útero.

De acordo com a categoria, apesar da norma, preconizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, estar em vigor desde 2011, no Pará, em muitos hospitais e unidades de saúde do interior do Estado, o procedimento ainda é feito por técnicos de enfermagem.

“O enfermeiro tem capacidade científica para avaliar o colo do útero da mulher e se for constatada alguma anormalidade, ele pode encaminhá-la ao mais breve possível para um médico especialista. Já o técnico de enfermagem apenas coleta o material e não faz nenhuma avaliação clínica”, explica Mário Antônio Moraes Vieira, presidente do Coren/PA, que esclarece ainda que a vantagem da coleta do PCCU ser feita pelo enfermeiro é a maior rapidez no diagnóstico do exame.

De acordo com o Coren, a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) emitiu um Nota Técnica autorizando que os auxiliares e técnicos de enfermagem continuem fazendo a coleta de material do exame, principalmente no interior do Estado, pois o número de profissionais é insuficiente para atender a demanda de pacientes no Pará. O G1 tenta contato com a Sespa.

