Reunião no Conselho de Saúde discute gerenciamento do Centro de Nefrologia em Santarém

Proposta da Prefeitura é repassar a gestão para o Governo do Estado. Sindicato dos Renais Crônicos diz ser contra a medida adotada pelo governo.

Uma reunião na manhã desta terça-feira (30) no Conselho Municipal de Saúde discutiu o gerenciamento do Centro de Nefrologia de Santarém, oeste do Pará, que funciona anexo ao Hospital Municipal (HMS) e que atende pacientes renais crônicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta da Prefeitura é repassar a gestão do Centro ao Governo do Estado. A processo de transição, segundo o governo, ainda está em análise.

De acordo com o secretário de Saúde, Edson Ferreira Filho, ainda na gestão anterior, foi negociado que o estado reassumiria devido ser um serviço de alta complexidade. “Nós só demos continuidade, formalizando, junto com o prefeito, foi assinado um documento e o estado está na fase de análise”, afirmou.

Caso o estado aceite a proposta de gerenciar o Centro, os pacientes serão atendidos no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), onde funciona o quarto turno. “Não terá nenhum prejuízo aos pacientes, nós queremos que o serviço amplie para a população. O município vai ficar com três máquinas para os casos de urgência e emergência HMS”, finalizou Filho.

O encontro desta terça reuniu representantes do Ministério Público do Estado (MP-PA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação dos Renais Crônicos, Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O Conselho Municipal de Saúde anunciou que ainda não recebeu oficialmente a notificação do repasse da gerencia do Centro de Nefrologia para o Estado. Disse ainda que vai acompanhar a situação da nefrologia e que o objetivo é melhorar o atendimento.

O Sindicato dos Renais Crônicos diz ser contra a medida adotada pelo governo e declarou que o gerenciamento irá afetar o serviço que é oferecido, especialmente a pacientes de outras cidades do oeste do estado. O Sindicato reivindica a ampliação do serviço.

Conforme divulgou o Jornal Tapajós 1ª edição desta terça-feira, atualmente o Centro de Nefrologia atende 96 pacientes da região. Ao todo, são 14 máquinas, sendo que 10 estão em pleno funcionamento. Duas estão de reservas e outras duas se encontram paradas.

