REVOLTADOS Mototaxistas invadem empresa que oferece “moto por aplicativo” em protesto

Mototaxistas são contra implantação de aplicativo de transporte na cidade. | Reprodução

Mototaxistas fizeram um protesto contra a implantação de um aplicativo de transporte para motos, na manhã desta sexta-feira (24), no município de Marabá, região sudeste paraense, após a empresa responsável pelo serviço solicitar ao Departamento Municipal de Transporte Urbano (DMTU) autorização para operar na região.

A empresa quer oferecer corridas de moto com taxas 50% menores dos que as atualmente praticadas no mercado. Ao terem conhecimento do funcionamento, mototaxistas ficaram revoltados e cercaram a sede.

A polícia foi chamada para conter os ânimos dos envolvidos. Duas pessoas, um piloto da empresa e um mototaxista, prestaram depoimento na 21ª Seccional de Nova Marabá após discussão.

A solicitação de regulamentação municipal do transporte por aplicativo está sob análise na Câmara Municipal. Atualmente, apenas o serviço de transporte de aplicativo para carros funciona na cidade.

sexta-feira, 24/01/2020, 21:23 – Atualizado em 24/01/2020, 21:49 –

