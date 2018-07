REVOLTANTE- Padrasto mata bebê de oito meses degolado com facão

Um bebê de apenas oitos meses morreu na manhã desta segunda-feira (30), após ser degolado pelo próprio padrasto, identificado como Francielson Gomes Pereira, de 18 anos. Ele usou um facão para cometer o crime, que aconteceu no município de Governador Edison Lobão, no Maranhão.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, Francielson Pereira foi levado para a Delegacia de Imperatriz, também no Maranhão, e está sendo ouvido pelo delegado Eduardo Galvão. Até o momento não se tem informações da motivação do crime.

A Segup informou ainda que o autor do crime foi preso na porta de sua residência pela Polícia Militar, logo após o crime. Ele estava sentado no local como se nada tivesse acontecido e o corpo da criança dentro da casa. Ainda não se tem informações se a mãe da criança estava no local.

(DOL)

