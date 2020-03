Riachuelo fecha todas as lojas por tempo indeterminado a partir deste sábado (21)

A Riachuelo irá fechar todas as lojas físicas por tempo indeterminado a partir deste sábado (21). A decisão, segundo a companhia, vem em razão do atual cenário de pandemia mundial do coronavírus.

“O e-commerce da marca seguirá funcionando e os colaboradores das áreas administrativas e de suporte continuarão trabalhando de forma remota. O Grupo Guararapes continuará atento e deliberando a respeito das medidas necessárias visto o atual cenário”, afirmou o grupo em nota.

A medida, segundo a empresa informou em comunicado ao mercado, foi decidida em reunião de executivos e vem em linha com as recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais.

Na quinta-feira (19) uma medida semelhante já havia sido anunciada pelas Lojas Renner, que decidiu fechar todas as lojas físicas no Brasil, Argentina e Uruguai, incluindo as marcas Camicado, Youcom e Ashua.

O Burger King, o McDonald’s e o Popeyes também anunciaram recentemente que atenderão apenas via delivery, drive-thru e pedidos para viagem.

Ao longo da semana, alguns governos municipais e estaduais também anunciaram decretos de fechamento do comércio como forma de prevenir o contágio pelo novo vírus: foi o caso de São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo.

Autor: FOLHAPRESS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...