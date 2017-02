Richarlison faz dois, Flu resolve com reservas e espera adversário da semi

Por LANCE! João Mércio Gomes (-FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC. © Fornecido por Areté Editorial S/A ) -Cinco jogos, cinco vitórias, catorze gols marcados e nenhum sofrido. O Fluminense fechou o Grupo C da Taça Guanabara em grande estilo: 3 a 0 sobre o Volta Redonda, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Em sua primeira partida no ano, Richarlison garantiu vitória ainda no primeiro tempo com dois gols de perna esquerda. Estreando como titular, Reginaldo ampliou.

Garantido na primeira colocação antes mesmo de entrar em campo, a equipe de Abel Braga não se acomodou em nenhum momento. Na verdade, a motivação era grande. Os titulares sequer foram relacionados e o jogo serviu de teste para garotos da base e encostados do elenco.

Os jovens Frazan, Wendel e Calazans estrearam como profissional e foram bem. Mas quem voltou voando foi Richarlison, que voltou da Seleção sub-20 e mostrou que está na briga pela titularidade. Logo aos 13 minutos, o camisa 70 recebeu a bola, passou por dois e bateu cruzado de canhota. Vale lembrar que o atacante fez apenas um treino com o grupo em 2017 e recusou férias para não perder tempo. Com uma equipe desentrosada em campo, o Fluminense explorou as bolas paradas para ampliar o placar. E deu certo.

Aos 31, o zagueiro Reginaldo subiu e testou no canto em cobrança de escanteio. 2 a 0. Não demorou muito para vir o terceiro, da mesma forma. Bola na área e Richarlison, de novo, pega de esquerda para fazer o terceiro do Tricolor. Com resultado garantido, o ritmo caiu e o Fluminense administrou a vantagem. No segundo tempo, Maranhão entrou cheio de gás no lugar de Marcos Jr., mas pouco produziu. Debaixo de sol forte em Bangu, o jogo ficou lento. Assim que Osvaldo entrou para botar fogo no jogo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique viu pênalti duvidoso de Reginaldo em David. O terceiro goleiro, Marcos Felipe, fez grande defesa e garantiu a sequência de cinco jogos sem gols sofridos no Estadual.

Para uma partida sem motivações ao Fluminense, o cenário foi o melhor possível. Abel conseguiu testar os jovens, além de Marquinho, Pierre e Lucas Fernandes. Na esquerda, Calazans deixou claro que pode ser uma opção de lateral mesmo improvisado – camisa 30 é atacante de origem. Até o goleiro teve chance de mostrar serviço. Agora, o Flu espera o resultado de Flamengo e Madureira para definir o adversário na semi da Taça Guanabara. E vai com força máxima.

FICHA TÉCNICA:

Data/hora: 18/2/17, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Bangu (RJ)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Wagner Santos (RJ) e Rafael Rosa (RJ)

Cartões amarelos: João Clériston (VOL)

Cartão vermelho:

Público e renda: pagantes / R$

Gols: Richarlison, 13’/1°T (1-0) / Reginaldo, 31’/1ºT (2-0) / Richarlison 33’/1ºT (3-0)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Renato, Reginaldo, Frazan e Calazans; Pierre, Wendel, Marquinho; Lucas Fernandes, Marcos Jr (Maranhão, intervalo) e Richarlison. Técnico: Abel Braga

VOLTA REDONDA:

Doulas Borges; Henrique (Carlos Cézar, intervalo), Felipe, Luan e Cristiano; João Clériston (Diogo Alves, intervalo), Marcelo, Higor Leite; Luís Gustavo, Octávio e David Batista. Técnico: Cairo Lima.

