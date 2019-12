Rinha de cães tinha animais feridos e um morto na Grande São Paulo; 40 são presos

Rinha de cães: arena em que as brigas eram forçadas -(Foto: Divulgação/Polícia Civil de SP)

A Polícia Civil prendeu cerca de 40 pessoas que participavam de uma rinha de cães em Mairiporã, Grande São Paulo, na noite de sábado (14). No local, estavam 19 cachorros da raça pit bull com ferimentos e um animal morto.

Segundo as investigações, a rinha ilegal era combinada em um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp. O local foi descoberto com a ajuda da Polícia Civil do Paraná, que investiga um fornecedor de animais.

Entre os detidos estavam cinco estrangeiros, sendo dois mexicanos, dois peruanos e um americano. Um policial militar também foi preso e dois adolescentes foram apreendidos.

No local, havia uma carcaça de cão – de acordo com a Polícia Civil, o animal teria sido assado e servido aos apostadores. Os presos vão responder por jogos de azar, associação criminosa e maus-tratos contra animais com agravante de morte.

Por:MetroJornal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...