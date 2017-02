Rio Tapajós sobe e pode ultrapassar cota de alerta, diz Capitania

Rio atingiu a marca dos 4,92m nesta sexta-feira (3); cota de alerta é de 7,10m.

Maior cheia dos últimos tempos foi em 2009, quando o rio chegou a 8,31m.

O nível do Rio Tapajós atingiu a marca dos 4,92m nesta sexta-feira (3), conforme informou a Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará. Em 2016, no mesmo dia, o nível estava em 2,86. A preocupação é com as chuvas intensas na região, que pode fazer com que o rio ultrapasse a cota de alerta, que é de 7,10m e chegue à faixa entre 7,80m e 8,10m, podendo provocar alagamentos na avenida Tapajós, na frente da cidade.

Quando o rio ultrapassa os limites, os transtornos são sentidos por muitos moradores de comunidades ribeirinhas da região, moradores da zona urbana, lojistas, empresários e trabalhadores do Centro.

Os ribeirinhos têm as casas invadidas pelas águas e levantam assoalhos para evitar contato com a água. Na área urbana, alguns bairros ficam alagados, mas, principalmente, na avenida Tapajós e ruas próximas ao centro comercial.

Nessas ocasiões, a Prefeitura constrói passarelas para que os trabalhadores e clientes tenham acesso ao comércio, e instala bombas para retirar água da avenida Tapajós. A Defesa Civil, geralmente, providencia madeiras para construir assoalhos mais altos nas casas dos ribeirinhos. Durante a enchente, no distrito de Alter do Chão, a aproximadamente 37 km da cidade, a praia fica totalmente submersa.

Cheia histórica

A maior cheia dos últimos tempos na região ocorreu em 2009 quando o nível registrado foi de 8,31m, no dia 30 de maio, segundo a Capitania Fluvial de Santarém, com verificação da régua da Agência Nacional de Águas localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Santarém.

