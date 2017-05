Rio Tapajós tem baixa de 28 cm, mas segue na cota de alerta em Santarém

Nível do rio marcou 7,46 metros nesta segunda-feira (29). Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas críticas no município.

Com 36 centímetros acima da cota de alerta, o Rio Tapajós segue apresentando vazante em Santarém, oeste do Pará. Segundo dados da Capitania Fluvial, nesta segunda-feira (29), o nível do manancial marcou 7,46 metros. A baixa registrada foi de 28 centímetros.

Segundo a Capitania, a cota de alerta é de 7,10 metros e de transbordamento é 8,40 metros. O nível de alerta foi atingido no dia 29 de março. O nível máximo do rio Tapajós alcançado este ano foi de 7,74 metros.

A Defesa Civil segue monitorando as áreas consideradas críticas na Orla e cais da cidade, em pontos considerados mais críticos. O monitoramento também está sendo feito nas comunidades ribeirinhas.

Na avenida Tapajós, ainda há pontos de alagamento e alguns trechos continuam interditados para o trânsito. Bombas retiram a água acumulada nas galerias e passarelas de madeira são utilizadas para dar acesso ao cais e ligar calçadas.

Situação de emergência

A prefeitura de Santarém fez dois decretos de emergência. O primeiro foi por conta das tempestades e vendavais, em função das chuvas intensas e da ventania que destruíram casas e destelharam a escola Nossa Senhora Rainha, na comunidade Vila Brasil, região do rio Arapiuns, e dos estragos no bairro Área Verde provocados pelas fortes enxurradas.

O segundo decreto considerou os efeitos da enchente, sobretudo, as inundações nas áreas urbana e rural. Foram considerados ainda, os danos às vias urbanas e rurais e no cais. No documento, a Prefeitura autorizou a mobilização de todos os órgãos do município para atuarem juntos com a Defesa Civil nas ações relacionadas à enchente.

Cheia histórica em Santarém

A maior cheia dos últimos tempos na região ocorreu em 2009 quando o nível registrado foi de 8,31m, no dia 30 de maio, segundo a Capitania Fluvial de Santarém, com base na medição diária feita pela régua da Agência Nacional de Águas, localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Santarém.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...