Rio Tapajós ultrapassa cota de alerta e chega a 7,20 em Santarém, diz Defesa Civil

Nível do rio subiu 10 cm da cota de alerta, que é de 7,10 m. O governo anunciou que bombas devem ser instaladas nos próximos dias para retirar água da Av. Tapajós.

O nível do rio Tapajós, em Santarém, oeste do Pará chegou a 7,20 metros nesta segunda-feira (3), ultrapassando a cota de alerta, que é de 7,10 metros. De acordo com a Defesa Civil do município, o nível de alerta foi atingido no dia 29 de março. A cota de transbordo é de aproximadamente 8,40 metros, segundo a Capitania Fluvial. A Defesa Civil declarou que está monitorando a subida as águas e as áreas consideradas críticas na Orla e cais da cidade no período da cheia.

O governo municipal anunciou que bombas devem ser instaladas nos próximos dias para retirar a água que começou a tomar conta de parte das canaletas da Av. Tapajós, Orla da cidade. A medida que o rio avança, a água vai tomando conta da avenida e ruas próximas. O primeiro trecho a ficar alagado é em frente da Capitania Fluvial. O trânsito no local também é alterado. Até o momento, não houve mudanças. O monitoramento também é feito na vila de Alter do Chão.

Ao menos 30 agentes da Defesa Civil de Santarém e municípios do oeste paraense participam até sexta-feira (7) de um curso de capacitação. O treinamento é para qualificação e gestão de risco e desastres ambientais que podem ocorrer em virtude da cheia dos rios e das chuvas na região.

O curso também capacita os profissionais em dar agilidade nas ocorrências, espacialmente nas cidades que decretaram situação de emergência, como Óbidos, oeste do estado. A decisão do decreto foi tomada em virtude de danos causados pelos temporais nas áreas consideradas de risco. A preocupação é de que novas casas e logradouros públicos possam ser destruídos.

A maior cheia dos últimos tempos na região ocorreu em 2009 quando o nível registrado foi de 8,31m, no dia 30 de maio, segundo a Capitania Fluvial de Santarém, com base na medição diária feita pela régua da Agência Nacional de Águas, localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), em Santarém.

