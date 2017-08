Riozinho das Arraias – Polícia prende homem acusado de estuprar um menor com deficiência mental

O acusado teria sido flagrado e imobilizado por vizinhos

Acusado de violentar um menor, com deficiência mental, Edivan da Silva Santos, foi preso por estupro de vulnerável e lesão corporal dolosa na noite de ontem (21), 2:30 hrs em Riozinho das Arraias. A prisão em flagrante foi feita por GUPM comandada pelo Policial Militar Miguel Moura.

Conforme o relato de populares, o menino com iniciais R.N.N que tem problemas mentais estava já sem roupa sentado no colo do acusado em sua residência. Revoltados alguns populares imobilizaram Edivan e queriam linchá-lo, fato que somente não ocorreu com a intervenção da presidente da comunidade de Riozinho, que convenceu os moradores a chamar a polícia para prender o acusado. Logo os policiais chegaram e efetuaram a prisão.

Edivan confessou ter encontrado o menino e o levado à sua casa, porém, negou que havia estuprado. Ele admitiu apenas que teve contato com o corpo do menino, alegando que o mesmo estava insinuando-se para ele. A idade do menino não foi divulgada pela polícia.

Fonte: Cultura FM 87.9 -Repórter Jailson Rosa

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...