Rixa antiga -Jovem é assassinado com facadas em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) -Dois Suspeitos menores de idade foram presos e levados para a delegacia, o autor da facada esta foragido.

Ele e a vítima estavam bebendo quando tiveram um desentendimento e iniciaram luta corporal antes de ser assassinado.

Um jovem de 20 anos, identificado como Jordane Podsiad, foi assassinado no inicio da madrugada desta segunda-feira (05) com diversas facadas no corpo e peito, o crime aconteceu por volta das 01h00mn na rua Umbauba em frente ao Bar Classe “A” no setor industrial no município de Novo Progresso. De acordo com informação três pessoas partiram pra cima do jovem e desferiram varias facadas [no corpo tinha de cinco a seis perfurações de faca], informou. Dois menores de idade foram presos , o autor das facadas esta foragido e já foi identificado.

O SAMU foi acionado e quando chegou no local Podsiad já estava sem vida.

Segundo a Policia uma rixa antiga levou ao crime.

A Policia foi chamada e esteve no local e investiga o crime.

Jordane Podisad

Jovem de 20 anos é filho de Estanislau Podsiad e Tereza Pereira Podsiad, moradores antigos de Novo Progresso.

A família postou nas rede sociais;

Hoje a maior dor do mundo tomou conta do meu coração, meu irmão caçula foi brutalmente assassinado por meliantes desalmados que o esfaquearam sem compaixão alguma.Meu irmão menino homem que estava apenas começando a viver.Sua vida foi ceifada e interrompida.😥😥💔💔💔💔💔😥😥😥 Vai com Deus meu irmão, te amarei pra sempre!!!! Jordane Podsiad.

