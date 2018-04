Roberto Carlos comemora seu aniversário de 77 anos com o público paraense

O Rei está de volta à capital paraense depois de sua última apresentação no Pará, realizada em 2015

( Reprodução ) – O Rei Roberto Carlos comemora hoje o aniversário de 77 anos de idade junto com o público de Belém. Ele solta a voz no Hangar – Convenções e Feiras da Amazônia, a partir das 21 horas, em um grande show que promete emocionar os fãs do artista. “O Roberto Carlos é eterno”, descreve a dona de casa Geise Campos Lopes, de 30 anos, moradora da capital paraense. O cantor e compositor, com 68 anos de carreira, desembarca na cidade com um grupo de amigos que vem comemorar a data festiva junto com ele no show. Já são poucos os ingressos disponíveis. A última vez que o cantor esteve no Pará foi em 2015.

Geise é uma dessas fãs que adquiriu o gosto musical do pai: “Eu cresci com o meu pai escutando as músicas do Roberto Carlos todos os domingos, às 6 horas da manhã, na Rádio Liberal. Eu adotei esse costume na adolescência. Passei a ganhar CDs e revistas com reportagens sobre ele. Antes, o meu marido, Jairo Maciel, achava que era ‘música de velho’, mas ele passou a gostar por causa de mim e, hoje, nos programamos todos os anos para assistirmos juntos o programa de final de ano dele na TV Globo. Cancelamos qualquer compromisso para assistirmos”, conta.

Já o aposentado Alan Nelson, de 65 anos, coleciona os CDs do Roberto Carlos há vários anos, possuindo hoje quase toda a obra completa do artista. “Dizem que sou romântico porque gosto de ouvir as músicas do Roberto Carlos. Gosto também do Fábio Júnior e da Alcione, mas o Roberto é o meu preferido. Todo sábado de manhã ponho as músicas dele para tocar e fico curtindo em volume mediano com uma cervejinha. Os meus filhos, que gostam de rap, reclamam que é música de velho. Digo para eles que, se chegarem à minha idade, o rap deles vai ser música boa perto do que os filhos deles vão ouvir”, conta.

Roberto Carlos é o ídolo da música latino-americana que encanta gerações, sucesso mundial da Música Popular Brasileira que desperta a admiração de milhões de fãs. O último lançamento do artista foi a música “Sereia”, da trilha sonora da novela “A Força do Querer”, da Globo. Em 2015 foi homenageado pelo Grammy Latino como personalidade do ano e lançou o CD “Primera Fila”, gravado em Londres, no Estúdio Abbey Road. No show de hoje ele estará ao lado da sua orquestra e coral. A realização é da DC Set Promoções e da Bis Entretenimento. A abertura dos portões será às 19 horas.

Serviço

Show de Roberto Carlos em Belém

Data: hoje, a partir das 21h

Local: Hangar Centro de Convenções (Tv. Dr. Freitas, s/n, Marco)

Últimas mesas e cadeiras nas Centrais Bis dos shoppings Boulevard e Pátio Belém e pelo site www.myticket.com.br

Informações (91) 4003-6860.

Por: Enize Vidigal/O Liberal

