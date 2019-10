Roberto Carlos não fará show de fim de ano

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o colunista Ancelmo Góis, de O Globo, o especial da TV Globo reunirá somente imagens da turnê mundial do cantor, com algumas filmagens no Brasil.

You May Also Like