Roberto Justus poderá concorrer à Presidência

Recentemente, um candidato à prefeitura de Guaratuba, no Paraná, chamado Roberto Justus foi eleito mesmo sem se usar da fama do apresentador, que tem o mesmo nome.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do site ‘UOL’, o fato é que agora com o sucesso do outro candidato, o contratado da Record, Roberto Justus está sendo incentivado e já tem convites de partidos para concorrer à Presidência da República em 2018.

O nome do João Doria, eleito em São Paulo, é sempre citado como exemplo.

Muito na dele, Justus só tem respondido com um sorriso, que ninguém até agora descobriu o significado, se um “sim” ou se um “jamais”.

(Com informações de UOL)

