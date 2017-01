Robinho reclama de notícias sobre volta ao Santos: ‘Foco é Atlético’

Jogador desmentiu que tivesse reuniões marcadas com dirigentes do Peixe

O atacante Robinho falou pela primeira vez desde o início da pré-temporada do Atlético-MG, no dia 7. Vinculado ao clube mineiro até dezembro, ele reclamou das notícias sobre o interesse do Santos em levá-lo de volta à Baixada.

“Tenho contrato o Atlético e minha cabeça sempre esteve aqui. Durante as férias eu aproveitei para jogar muito futevôlei, já que durante o ano são muitos jogos e não tempos tempo. Foi com isso que me preocupei”, afirmou, segundo o Uol.

“Algumas vezes esse tipo de notícia incomoda. O interesse do clube pode até existir, o que não pode é ser noticiado que tem reunião marca, o que não teve. Isso me prejudica, pois o torcedor é paixão. Em uma partida que eu não jogar bem, e isso vai acontecer, podem dizer que estou pensando em trocar de clube. E não tem nada disso. Meu foco é no Atlético, quero fazer um grande ano aqui”, finalizou.

