ROCAM aprende mais de 1kg de droga em Altamira

No início da noite desta quinta-feira, foram presos em Altamira os irmãos, Lucivaldo Fonseca de Araújo de 35 anos e Lucinaldo Fonseca de Araújo de 33 anos, com eles foram apreendidos 1 kg de entorpecentes, os tabletes possivelmente de maconha prensada, estavam prontos para a venda. Uma moto modelo FAN na cor preta encontrada no interior da residência também foi recolhida para averiguação além de outros materiais.

