Roda de caminhão se solta e atinge ônibus na BR-163 no Nortão; uma pessoa ferida

A Policia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que a roda de um caminhão (marca e modelo não identificados) se soltou e a atingiu o para-brisa de um ônibus Marcopolo amarelo, que pertence a uma empresa de transporte de passageiros, na rodovia federal, na região de Nova Santa Helena (124 quilômetros de Sinop), esta manhã.

De acordo com informações de um agente da PRF, uma passageira teve ferimentos leves e recusou atendimento médico. “Esse é o resultado do mau estado de conservação de um veículo. Poderia ter sido uma tragédia”, disse o policial.

O ônibus que seguia de Alta Floresta para Sinop foi levado ao pátio da PRF e ficou com a parte da frente completamente danificada. A empresa encaminhou outros dois veículos para dar assistência aos passageiros.

Conforme Só Notícias já informou, na última segunda-feira um ônibus Marcopolo, da empresa Eucatur, que faz transporte interestadual de passageiros tombou na MT-249, a cerca de 60 km de Nova Mutum. Dois dos passageiros que estavam no veículo foram transferidos do hospital de Campo Novo do Parecis para Cuiabá devido a gravidade no estado de saúde.

Os detalhes sobre o quadro clínico deles não foram informados nem se vão ser submetidos a cirurgia. A terceira vítima, que também está em estado grave, foi levada a Tangará da Serra. Cerca de 12 feridos, sem gravidade, foram medicados no hospital em Nova Mutum e já tiveram alta. Ao todo trinta pessoas ficam feridas – duas delas presas às ferragens.



Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...