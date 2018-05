Rodovia BR 163 bloqueada entra no 3º dia e causa reflexos na região

Caminhões parados na Vila Isol, local onde foi fechado rodovia no Pará-( Foto:Divulgação WhatsApp)- Paralisação afeta o transporte da safra de soja do Mato Grosso para o Porto de Miritituba no Pará.

Mesmo com decisão do governo em por força Nacional pra desbloquear, a rodovia esta fechada neste trecho.

Pelo 3º dia seguido, a rodovia BR 163 no distrito de Vila Isol município de Novo Progresso esta fechada, a comunidade faz protesto em favor dos caminhoneiros. Os atos são contra a disparada do preço do diesel que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho.

O Abastecimento de alimentos ainda esta normal nas prateleiras, mas os supermercados já não tem estoque de verduras, a tendência e faltar mercadoria.

Em Novo Progresso a sociedade paralisou fechando a rodovia pro algumas horas.

Caminhões que levam o soja para porto de miritituba , estão parados no trecho a vila ultrapassa os 30 km para quem vem do Mato Grosso , caminhões vazios [retornam do porto] estão parados ao longo do trecho a comunidade de Vils Isol esta tomada pro caminhões.

A comunidade divulgou em áudio nas redes sociais que somente emergência [ambulância] vai passar pelo bloqueio que entra no terceiro dia.

A liderança informaram que não dependem da liberação da rodovia pelos caminhoneiros,no Brasil, manteremos fecha em busca de melhorias pra nossa região, vamos unir força pra melhorar o Brasil, divulgam!

Por:Jornal Folha do Progresso

