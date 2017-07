Manifestantes saíram em carreata com faixas e cartazes e fecharam a rodovia no perímetro urbano do distrito de Castelo de Sonhos.

A manifestação cobra do governo federal o envio de um projeto de lei que delimita áreas na região da Flona Jamanxim.

Rodovia BR-163 é fechada em Castelo de Sonhos – Manifestantes saíram em carreata com faixas e cartazes e fecharam a rodovia no distrito de Castelo e Sonhos.

A manifestação cobra do governo federal o envio de um projeto de lei que delimita áreas na região da Flona Jamanxim.

Desde o início da manhã, manifestantes fazem protestos nas ruas do distrito e se reuniram em um pátio de um posto de venda de combustível, onde seguiram em carreata até o local para fechar a rodovia.

O movimento tem a participação de moradores e entidades das comunidades da região e foi organizado pelas lideranças da Cachoeira da Serra e Castelo de Sonhos.

Foram colocados pneus e pedaços de madeira na via, que foi fechada na saída do distrito [saída] para Novo Progresso.

A rodovia está completamente fechada, ninguém passa pelo bloqueio que tem duração de 24 horas, será aberta amanhã (05) às 08h00mn.

Leia Também:BR-163- Produtores preparam-se para fechar rodovia 3ªfeira em Castelo de Sonho

A manifestação foi uma ação em conjunto com produtores rurais da região, eles prometem manter o bloqueio durante a semana , nesta quarta-feira (05) será fechada no distrito de Vila Isol (Novo Progresso), quinta-feira(06) Novo Progresso, sexta-feira(07) distrito de Moraes de Almeida (Itaituba) e sábado (08) no município de Trairão.

Os manifestantes aguardem uma posição do Governo Federal para cumprir com a promessa de envio imediato em regime de urgência ao congresso Nacional de um projeto de Lei que desafeta área das unidades de conservação (Flona, PARNA, APA).

Reinvindicações dos Manifestantes em Castelo de Sonhos

MUDANÇA DA CATEGORIA – REBIO FLONA

EMANCIPAÇÃO DE CACHOEIRA DA SERRA

EMANCIAPÇÃO DE CASTELOD E SONHOS

LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA

Da Redação Jornal Folha do progresso(Foto Eleir Shimidt-Castelo de Sonhos)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...