Rodovia Transamazônica continua interditada em Ruropolis

(Foto:Jornal Folha do Progresso)



As entidades representativas daquela cidade com apoio da população bloquearam a rodovia distante 12 km da cidade de Ruropolis sentido Itaituba, eles reivindicam melhorias no tráfego da Transamazônica [BR 230] entre Itaituba e Ruropolis.

A rodovia esta em obras a mais de oito anos parte dela foi pavimentada, ainda existem trechos em péssimas condições, pontes inacabadas, e outros problemas, o que causa grandes prejuízos para toda aquela região. A reportagem do Jornal folha do Progresso esteve no local em conversa com alguns motorista de carreta parados no bloqueio, eles declaram apoio ao movimento. Isto é necessário,comentam!



Nesta semana o Prefeito de Rurópolis Joselino Padilha, acompanhado de lideranças representativas de associações estiveram em Brasília em busca de solução, mas não conseguiram definir, o ministério dos Transportes ficou de dar uma resposta para o problema. Segundo informações o movimento só vai parar quando as maquinas chegarem para trabalhar no local.

O protesto dura cinco dias, no inicio a rodovia estava sendo liberada para passagem de veículos somente de 6 em 6 horas, os manifestantes ficaram ainda mais rígidos, e decidiram abrir passagem, somente de 12 em 12 horas. De acordo com lideranças , se não houver uma solução por parte das autoridades competentes, o tempo de bloqueio aumentará para 24 horas.