Rodovia Transamazônica é bloqueada próximo a Uruará, por manifestantes

(Foto:Via WhatsApp) – Moradores da Zona Rural bloqueiam RODOVIA TRANSAMAZÔNICA em protesto por falta de luz, regularização fundiária e pavimentação da rodovia.

Rodovia TRANSAMAZÔNICA bloqueada próximo a URUARÁ sentindo MEDICILÂNDIA, na ponte do Quente frio. Moradores reivindicam AMPLIAÇÃO DO LUZ PARA TODOS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASFALTAMENTO DA BR 230 NA SEDE DO MUNICÍPIO.

Os manifestantes atravessaram um caminhão e colocaram galhos e pneus para fechar a rodovia no município de Uruará sentido Medicilândia na manhã desta terça-feira (20).

Moradores de comunidades que ficam nas proximidades da rodovia, na Zona Rural Uruará, bloquearam a estrada na altura da ponte do Quente Frio, no início da manhã desta terça-feira (20), eles reivindicam Ampliação do Luz Para Todos, Regularização Fundiária e Asfaltamento da rodovia na sede do Município. A rodovia está bloqueada nos dois sentidos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

