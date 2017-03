Rodovia Transamazônica no sentido Jacareacanga, continua cortada e quem precisa, enfrenta malabarismo

Está sendo um malabarismo as pessoas que pretende a chegar em Jacareacanga, desde que a estrada foi cortada pelas ultimas chuvas torrenciais que tem caído na região. Jacareacanga que fica localizado na região sudoeste do estado, e tem a estrada Transamazônica como principal via de acesso.

Ontem (01), o juiz da Comarca de Jacareacanga, Dr. Juliano Mizuma Andrade, enfrentou um verdadeiro rali para chegar a cidade de Jacareacanga. Na chegada onde a estrada está cortada, teve que deixar o carro que estava indo e enfrentar a mata, num verdadeiro rapé sem cordas, para chegar a outro lado da estrada e seguir viagens.

Outro que enfrentou essa situação, foi o chefe de gabinete da prefeitura de Jacareacanga, Avelar Luz, que também passou algumas horas, ajudando e colaborando para diminuir o sofrimento das pessoas que estavam tentando chegar a Jacareacanga.

Andar na Transamazônica é um ato heróico e para gigantes ou super heróis. Não é? Ela é uma estrada que em algumas épocas do ano apresenta algumas dificuldades, em outras épocas grandes dificuldades, como agora, mas que é transponível, transponível sim, mas com o malabarismo que as pessoas que a enfrentam passam.

Essa situação, constrangedora que as pessoas que tem sair ou chegar ao município de Jacareacanga, isso acontece sempre que o inverno é rigoroso e nossa região. A responsabilidade de manter essa importante estrada, é do governo federal, e até agora nada foi feito. Para que isso possa melhorar e o povo da região de Jacareacanga e comunidades, que sofrem com o descaso do governo federal, ter como trafegar pela rodovia, teria que ser realizado um serviço definitivo, mas isso é utopia.

Agora apelar pra quem, se estamos distante de tudo e de todos. Mas existe uma luz no fundo do túnel. Nosso deputados, se sensibilizarem com essa situação e solicitar do DENIT, em medida de urgência, o completo restabelecimento da rodovia Transamazônica, nesse trecho que é de suma importância aos moradores de Jacareacanga e comunidades garimpeiras, já que tem Itaituba, como referencias em algumas situações e precisam ir até o Município vizinho.

Agora falar em Transamazônica, tem que estar preparado pra tudo, tudo mesmo, seja de onde for ou vim, tem que está preparado, a Transamazônica, fica localizada no coração da Amazônia e corresponde a mais de 40% do território brasileiro e é, sem dúvida, o local menos conhecido pelos próprios brasileiros. Os motivos? É de difícil acesso, pouco veiculada como destino turístico (para os próprios brasileiros), fica longe do sudeste e sul do país e para nós motociclistas, sua única estrada, a grandiosa Transamazônica, é reconhecida por ser uma estrada exclusiva para aventureiros, caminhoneiros e para o próprio pessoal da região.

Fonte: RG 15/O Impacto e Anderson Pantoja

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...